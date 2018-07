Empresa confirma liderança no 3º trimestre após revelar porcentagem de vendas em medição feita por consultoria

RIO DE JANEIRO – A Lenovo afirmou nesta segunda-feira que superou a Positivo Informática na liderança do mercado brasileiro de computadores pessoais, com fatia de 18,3% no terceiro trimestre.

Na semana passada, a matriz da empresa já havia anunciado que tinha assumido a liderança do mercado brasileiro – detida até então pela Positivo -, mas não informava a porcentagem.

A Positivo não divulgou sua participação de mercado no terceiro trimestre, mas informou nesta segunda-feira em seu balanço esperar uma redução da fatia em relação ao segundo trimestre, quando teve 16,5% , segundo dados da consultoria IDC fornecidos pela companhia.

De acordo com a empresa, a queda de participação foi causada pela elevação de preços no mercado de PCs com a alta do dólar, o que inibiu as vendas, e ao menor volume de entregas de computadores no mercado de governo no terceiro trimestre.

Mas a companhia informou, ainda, que espera uma forte uma forte retomada das vendas de PCs no Brasil no quarto trimestre, tanto no mercado de varejo quanto para clientes de governo, considerando a carteira de pedidos já faturados e em produção.

A Positivo encerrou o terceiro trimestre com prejuízo de 18,9 milhões de reais, ante resultado negativo de 8,2 milhões de reais um ano antes.

/ REUTERS