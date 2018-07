Reuters Lenovo demitiu mais de 1 mil funcionários da antiga divisão da Motorola

Maior fabricante de PCs do mundo, a chinesa Lenovo divulgou nesta quinta-feira, 25, seus resultados financeiros para o período entre janeiro e março de 2017. Apesar de ter obtido lucro de US$ 535 milhões, a empresa reduziu suas expectativas para o final do ano, uma vez que prevê escassez de componentes como baterias para o fim da temporada.

"Estamos vendo uma escassez de baterias. Isso acontece porque os carros estão cada vez mais consumindo baterias do que antes. Espero que a demanda se normalize em breve", disse o presidente executivo da companhia, Gianfranco Lanci, durante a divulgação dos resultados.

Mesmo com a notícia ruim, as ações da empresa subiram 6% na bolsa de Hong Kong. Isso acontece porque, com tais números, a Lenovo consegue se manter bem no mercado de PCs, que cai a cada ano. Segundo a consultoria Gartner, o mercado de PCs caiu pelo décimo trimestre consecutivo entre janeiro e março, ficando abaixo de 63 milhões unidades vendidas no trimestre pela primeira vez desde 2007.

No ano passado, a Lenovo viu suas vendas de PCs caírem cerca de 1%, contra 3% do mercado global – com isso, a chinesa aumentou sua participação de mercado para 21,4%, um recorde histórico.

No que diz respeito aos smartphones, a Lenovo teve perdas de US$ 566 milhões em sua área de dispositivos móveis, mesmo com boas vendas e crescimento na América Latina e na Europa Oriental, onde os aparelhos da antiga Motorola são bastante populares.