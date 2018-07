Reuters Lenovo adquiriu a Motorola em 2013

A Lenovo, maior fabricante de PCs do mundo, divulgou ontem seus resultados financeiros para o período entre abril e junho de 2016. No aspecto geral, a empresa viu seu lucro crescer 64% na comparação com o mesmo período do ano anterior – impulsionada pela venda de um imóvel na China –, mas mais uma vez sua divisão de smartphones teve resultados ruins.

Liderada pela antiga Motorola, comprada pela empresa por US$ 3 bi em janeiro de 2014, a divisão de dispositivos móveis reportou queda de 31% no número de vendas de aparelhos, na comparação com o 2º trimestre de 2015. Além disso, a empresa disse que a divisão não deve ter lucros até o semestre fiscal que se inicia em outubro de 2017. “Podemos mudar esse negócio, disse o presidente executivo da empresa, Yang Yuanqing, em entrevista à agência Reuters.

Segundo ele, a Lenovo está de olho no mercado lucrativo dos smartphones premium, ao mesmo tempo em que tenta cortar gastos com marketing. Na estimativa aos investidores, a Lenovo esperava que a divisão de dispositivos móveis pudesse dar lucro neste trimestre. Apesar dos resultados, o presidente da empresa diz que a divisão de dispositivos móveis “fez muitos progressos”.

Segundo a consultoria TrendForce, a Lenovo tem hoje 4,5% do mercado global de smartphones, em um sétimo lugar bastante distante de Samsung (com 24%) e Apple (com 15%). Assim como a também chinesa Xiaomi, a Lenovo tem focado em diversificar seus produtos para além de smartphones de entrada e intermediários, especialmente na China – hoje, o maior mercado de dispositivos móveis do mundo, dominado por empresas como Huawei, Vivo e Oppo.

Panorama. Ao todo, o lucro da empresa saltou para US$ 173 milhões – boa parte da quantia, no entanto, veio da venda de escritórios da empresa em Beijing, captando US$ 132 milhões. A receita total da empresa no período entre abril e junho caiu 6%, ficando em US$ 10,05 bilhões.

No mercado de PCs, a empresa disse ter crescido em participação de mercado. Segundo a Lenovo, as vendas de computadores caíram 2% na comparação anual – resultado melhor que a média da indústria, que teve queda de 4%.