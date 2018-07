O grupo Lenovo afirmou que vai desenvolver seu próprio tablet, se tornando a mais recente companhia a pegar carona no lançamento do iPad, da Apple.

A Lenovo está desenvolvendo um tablet, conhecido internamente como LePad, que utilizará o sistema operacional Android, do Google, afirmou o porta-voz da companhia Wu Hwa, acrescentando que a data de lançamento não foi definida e que o nome do produto pode ser alterado.

“Queremos que o tablet seja compatível como nosso celular inteligente LePhone, por isso estamos usando o Android”, disse ele. O LePhone é o smartphone que a Lenovo vende na China com sistema Android.

As vendas anuais de tablets devem crescer, em média, 57,4 por cento até 2014, segundo a empresa de pesquisas IDC.

O categoria já atraiu a atenção de grandes empresas de computadores como Hewlett-Packard, Dell e, agora, a Lenovo, que buscam ir além dos notebooks que tradicionalmente oferecem baixas margens de lucro.

As vendas do iPad, lançado em abril, atingiram 3,27 milhões de unidades no segundo trimestre, levando a empresa de pesquisas iSuppli a elevar a previsão de vendas do produto no ano a 13 milhões de unidades, ante 7,1 milhões anteriormente.