Quatro leõezinhos nascidos no dia 31 de agosto são as novas atrações do zoológico voyeur do Smithsonian National Zoo. A vida deles está sendo transmitida ao vivo na web desde o nascimento. Se você não conseguir ver o cotidiano deles ao vivo, há um clipe com os melhores momentos.

O zoológico, em Washington, tem várias câmeras que transmitem pela web o cotidiano dos bichos. É possível ver ao vivo o dia-a-dia de leopardos, mico-leões, peixes amazônicos, pandas e outros habitantes do zoo.