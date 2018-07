Lawrence Lessig. FOTO: Wikimedia Commons Lawrence Lessig. FOTO: Wikimedia Commons

À frente de temas espinhosos como direitos autorais nos Estados Unidos, o professor de Direito de Harvard Lawrence Lessig foi questionado uma vez sobre como resolveria politicamente os problemas sobre os quais falava, posto que a corrupção teria inviabilizado o sistema tradicional. A pergunta, com esses termos, foi feita por Aaron Swartz, programador, ativista, jovem e “gênio” (segundo Lessig), que se matou em 2013.

A provocação de Swartz foi o incentivo inicial para que Lessig criasse a campanha Mayday, que espera arrecadar fundos por meio de crowdfunding e financiar a campanha de políticos que batalhem pela reforma da lei de financiamento de campanha no país em 2016.

“Nossa democracia é mantida por financiadores de campanhas”, diz Lessig. “Pagaremos o resgate e a tomaremos de volta.” Ao Estado, por e-mail, o professor, também fundador da licença de compartilhamento Creative Commons, comentou sobre a possível aproximação dos cidadãos com os centros de decisões políticas e sobre a importância do ambiente digital nesse processo. “Sem a internet, fazer campanhas assim seria impossível.”

Para ele, um maior engajamento das pessoas sobre questões políticas pela internet depende do sucesso desses “canais digitais” que estão sendo criados. “Só funciona se houver chance de se atingir os objetivos desejados. As pessoas não gostam de perder tempo com ‘jogos’ que não dão certo”, diz. “Mas se a internet assumir um papel importante sobre o governo, ele terá de se render.”

Lessig gosta de citar a tentativa de elaboração colaborativa de uma nova Constituição na Islândia como exemplo de uso da internet na política – mesmo que o projeto esteja congelado há dois anos. O país europeu encerrou 2013 com mais de 95% da sua população com acesso à internet. Para Lessig, a presença online se tornou condição básica para exercício da cidadania.

“É por isso que governos precisam tomar a frente e garantir que todos tenham acesso”, diz. “O grande erro do governo é deixar que o setor privado forneça, sozinho, esses bens públicos. É completamente errado.”

A iniciativa Mayday, lançada em maio, arrecadou US$ 8 milhões de quase 60 mil americanos, dentre eles alguns nomes pesados do Vale do Silício como cofundador da Apple Steve Wozniak, o investidor e cofundador do PayPal Peter Thiel e o cofundador do LinkedIn Reid Hoffman. Para Lessig, o apoio acontece por serem pessoas que “odeiam corrupção e acreditam que as coisas podem ser diferentes”.

Ronaldo Lemos, amigo de Lessig, considera a iniciativa inspiradora. “É um caso importante que pode influenciar no aperfeiçoamento de ferramentas brasileiras e no uso de crowdfunding para política, por que não?”