A empresa de infraestrutura de internet Level 3 Communications anunciou nesta segunda-feira, 11, planos para comprar a rival de menor porte Global Crossing por cerca de US$ 1,9 bilhão em ações.

O acordo avalia a Global Crossing como valendo US$ 23,04 por ação, ou US$ 3 bilhões, incluindo dívida de cerca de US$ 1,1 bilhão, informa a Level 3 em comunicado.

As ações da Global Crossing encerraram a sexta-feira a US$ 14,80 na Nasdaq e saltavam 52%, a US$ 22,51, nos negócios no pregão eletrônico desta segunda.

No Brasil, a Global Crossing tem redes que interligam cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador com regiões como Argentina, América Central e Estados Unidos.

