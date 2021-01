Divulgação: LG

A mudança radical da vida no último ano – nas formas como nos relacionamos, trabalhamos, estudamos, nos divertimos, cuidamos de nossos familiares, conversamos com nossos amigos – evidenciou com ainda mais velocidade o papel central da tecnologia para a continuidade do funcionamento da sociedade global. Ao mesmo tempo em que nos inspiraram e deixaram nossas rotinas mais produtivas, confortáveis e dinâmicas, as inovações tecnológicas ganharam impulso dentro de uma nova abordagem de tornar, daqui para a frente, as coisas mais leves, inteligentes, intuitivas e divertidas.

O conceito “Life is On”, anunciado pela multinacional sul-coreana LG, traduz-se em novas linhas de produtos, que colaboram para deixar a rotina mais conveniente, tornar o entretenimento mais envolvente e contribuir para um dia a dia mais saudável e feliz, mesmo diante de tantos desafios – “nunca vamos parar de inovar para trazer mais conveniência, mais entretenimento e novas maneiras de deixar nossos consumidores seguros”, ressaltou Sonah Lee, diretora de Marketing da LG Brasil.

É dentro deste approach que a marca mostrou muitas novidades durante a Consumer Electronics Show (CES) 2021, maior feira de eletrônicos de consumo do mundo, que pela primeira vez, neste ano, foi realizada de forma totalmente online. As novidades foram divididas nas linhas de dispositivos domésticos/eletrodomésticos (home appliances), entretenimento e inovações tecnológicas/novos produtos.

Toda a linha de produtos compõe uma plataforma de estilo de vida inteligente, chamada de LG ThinqAI – um ecossistema de dispositivos variado e conectado que será melhorado neste ano. “Há um grande conceito por trás dessas incríveis inovações: nossa plataforma dotada de inteligência artificial e internet das coisas, que são a nossa visão de futuro para uma vida melhor”, afirma Sonah Lee.

Nesse sentido, o app LG ThinqAI passará a funcionar como um hub integrando todos os produtos da LG e suas aplicações, serviços e soluções, na palma da mão, contemplando ainda aspectos de atendimento ao consumidor e parcerias, numa plataforma aberta e colaborativa. Tudo para inspirar e empoderar o consumidor.

NOVIDADES

A linha 2021 de produtos domésticos da LG já abraça a realidade de que o próprio termo “casa” ganhou novos sentidos e significados – se tornou o local de trabalho, de estudo, de fazer compras –, redefinindo o próprio conceito de estar “em casa” com espaços multiuso num verdadeiro novo conceito de bem-estar. Tudo tem que estar limpo e seguro: o ar que respiramos, as roupas que usamos, as superfícies que tocamos, a qualidade e o frescor da comida.

Neste contexto, a empresa trouxe novidades como a melhora da tecnologia PuriCare, para purificadores, que inclusive ganharam versões wearable (vestível) e portátil, para serem usados no carro e escritório; um refrigerador Side by Side Instaview Door-in-Door™ com novo painel de vidro que se ilumina e possibilita ver melhor os alimentos no interior em detalhes; torres de lavagem com máquinas de lavar e de secar roupas moduláveis, com painel de controle único e dotadas de inteligência artificial e sistema de alto desempenho, para lavagens mais rápidas, eliminando microrganismos das roupas. De quebra, ainda capazes de aprender com os padrões de uso do dono, otimizando os próximos ciclos.

Na área de home entertainment, foram muitas as novidades tecnológicas para 2021 que serão incorporadas nas linhas de TV. Foram anunciados aparelhos da linha OLED, de 48 a 77 polegadas, com novos processadores Alpha, inteligência artificial embarcada para melhorar ainda mais a qualidade da imagem e dotados de deep learning, capazes de identificar os detalhes e as condições de iluminação do ambiente para melhorar ainda mais os conteúdos exibidos.

A interface das TVs (WebOS) foi redesenhada, tornando muito mais fácil concentrar e encontrar os conteúdos preferidos, além do novo Smart Magic, que está mais ergonômico e com tecnologia NFC, possibilitando espelhamento do celular na TV (ou vice-versa) com um só toque.

A LG não deixou de fora das inovações os clientes que preferem os aparelhos de LED, aumentando ainda mais a qualidade e o brilho da imagem com a tecnologia QNED Micro LED. Com a combinação das tecnologias Quantum Dot e NanoCell, e com backlight que utiliza LEDs menores em uma 86 polegadas, temos em torno de 30 mil minileds com 2.500 zonas de controle de iluminação – os detalhes pequenos das imagens ganham em nitidez e clareza. A tecnologia inédita está em uma linha de TVs 4K e 8K, de 65 a 86 polegadas.

No quesito produtividade, com performances excepcionais e baterias de longa duração, os novos modelos de notebook da linha LG Gram são leves, portáteis e continuam o legado da marca de oferecer computadores convenientes que vão a qualquer lugar. A linha inclui cinco novos modelos, todos com telas de 16:10, projetadas para maximizar a eficiência do usuário. A linha LG Gram conta com a Plataforma Intel® Evo™ e tem processador Intel® Core™ de 11ª geração com gráficos de alta qualidade e memória de alta performance.

A linha LG 2021 terá ainda outras inovações para a casa, como o CLOi UV-C Robot, um robô autônomo, inteligente e conectado que mapeia e navega por diversos tipos de ambientes, esterilizando-os com luz ultravioleta; e também o laptop Gram, que traz uma tela com proporção 16:10, nos tamanhos de 14, 16 e 17 polegadas, ideal para alta produtividade.

