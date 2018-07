BARCELONA – A LG apresentou durante a Mobile World Congress 2014 seu grandalhão G Pro 2, com 5,9 polegadas em HD, o mais potente da marca, e uma versão “mini” do G2, com 4,7”. Além dos mais graúdos, a empresa apresentou novos três modelos da sua linha popular L e exibiu lançamentos recentes em seu estande como o LG G Flex, com tela curva.

O topo da linha, o G Pro 2, vem com especificações iguais às do Xperia Z2, da Sony: Android 4.4, processador de 2,3 GHz e 3 GB de RAM. Sua câmera é menos potente, com “apenas” 13 megapixels, embora grave em 4K.

O LG G2 Mini, de 4,7″, é mais simples, embora ainda forte, com 1 GB de RAM, processador de quatro núcleos a 1,2 GHz, câmera de 13 MP e 8 GB de memória interna.

Para o público menos exigente em termos de configuração e mais restrito no que se refere a preço, a LG anunciou três modelos da sua linha L. Independente de especificações, todos vem com o Android mais recente (4.4 KitKat), considerado mais eficiente pelos fabricantes. Com 4,7 polegadas vem o L90, 8 GB de armazenamento, câmera de 8 MP, e um processador de quatro núcleos a 1,2 GHz. Abaixo dele está o L70 com tela de 4,5″ e processador de dois núcleos a 1,2 GHz, câmera de 8 MP, 1 GB de RAM e 4 GB de armazenamento. Já o L40 tem apenas 3,5″, câmera de 3 MP, processador de dois núcleos de 1,2 Ghz e 512 MB de RAM.

Apesar de ter sido apresentador na Consumer Electronics Show, de Las Vegas, neste ano, o LG G Flex não deixa de chamar a atenção de quem passava. Sua tela curva de 6 polegadas dá todo o charme do dispositivo que vem com 32 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, processador de quatro núcleos a 2,3 Ghz e câmera de 13 MP.

No vídeo abaixo, um dos técnicas da LG demonstra o aparelho e exibe seus pontos fortes como – óbvio – a tela curva, o recurso de executar dois apps ao mesmo tempo na tela dividida e a sua capacidade de gravar vídeos em resolução Ultra HD, próxima ao 4K.