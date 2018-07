FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Apesar de nem ter sido colocado à venda oficialmente, o relógio inteligente Moto 360, da Motorola, já começa a ter seus rivais: segundo apurou o site Engadget, a coreana LG está preparando para a próxima semana o lançamento do LG G Watch R, uma versão redonda de seu relógio inteligente LG G Watch, que havia sido anunciado na conferência de desenvolvedores do Google em junho.

O anúncio deve acontecer durante a IFA 2014, feira de eletrônicos sediada anualmente em Berlim, capital da Alemanha. De acordo com o Engadget, o R do nome do aparelho se deve ao seu formato redondo, e o relógio deverá ter diversas possibilidades de telas principais, além de ter botões laterais e poder contar com medidor de distância, passômetro e bússola.

O site ainda aposta que o tempo curto de lançamento entre os dois modelos – o G Watch e o G Watch R – mostra que a versão redonda já devia estar em desenvolvimento ou ser uma prova de conceito nos últimos meses. O anúncio do R deve acontecer algumas horas depois do lançamento oficial do Moto 360, uma vez que o evento da Motorola está anunciado para mais cedo que o da LG.

A LG e a Motorola, entretanto, não devem ser as únicas empresas a anunciar novos relógios inteligentes nos próximos dias: a Asus e a HTC estão se preparando para mostrar seus modelos em breve, a Samsung pode atualizar o seu Galaxy Gear, isso para não falar nos inúmeros boatos que a Apple estaria prestes a lançar o seu iWatch.