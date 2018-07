Em nome do design, Optimus G2 tem bordas lisas; por R$ 1.999, smartphone tem preço abaixo da concorrência

Assim que peguei o Optimus G2 na mão, veio a sensação de que faltava alguma coisa. “Cadê os botões?” O telefone tem as bordas lisas. Em nome do design, os controles de bloqueio de tela e volume foram colocados na parte traseira do aparelho, concentrados no chamado Smart Button. O que não é ruim: com um pouco de prática, a mesma mão que segura o aparelho realiza esses comandos.

O G2 é um modelo em que tudo pode ser realizado por toques na tela. Por exemplo, para escurecer ou trazer de volta à vida o telefone, bastam duas batidinhas no visor. Para mexer no volume, puxa-se uma aba a partir do topo da tela. Nessa mesma aba, há atalhos para vários aplicativos através de um recurso chamado QSlide, que permite a manutenção de diferentes aplicativos abertos ao mesmo tempo. Por meio da regulagem do nível de transparência do aplicativo, pode-se destacá-lo ou deixá-lo inativo, como um “fantasma” na tela.

A transparência também aparece como ajuda para outro aplicativo, o Quick Memo. Nele, o usuário pode escrever ou desenhar com o dedo (ou com uma caneta Stylus, vendida separadamente) num bloco de notas sem deixar de enxergar a tela inicial que fica embaixo (mais divertido do que útil, é verdade). Também pode-se acrescentar frases e rabiscos em fotos.

