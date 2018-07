A LG, terceira maior fabricante mundial de celulares, espera vender 10 milhões de unidades de seu primeiro smartphone, o Optimus One, que será disponibilizado globalmente por meio de 120 operadoras, buscando reverter os prejuízo de sua unidade móvel.

O celular Optimus One. FOTO: DIVULGAÇÃO

A empresa sul-coreana aposta que a demanda por smartphones com o sistema Android, do Google, ajudará a colocar a companhia de volta no caminho da recuperação.

A LG teve prejuízo recorde com vendas de celulares no último trimestre e alertou para uma perda similar no atual período, por não ter conseguido lançar uma linha de smartphones forte o suficiente para concorrer com o iPhone, da Apple, e o EVO, da HTC.

“O Optimus One é resultado dos nossos esforços para apresentar um produto capaz de vender milhares de unidades e, para isso, cerca de 500 engenheiros da LG e do Google trabalharam juntos desde o ano passado”, afirmou a companhia em nota nesta terça-feira.

A LG espera que o novo modelo, juntamente com uma nova linha equipada com o Windows Phone 7, da Microsoft, que chega no quarto trimestre, ajudem a recuperar sua marca no segmento.

O celular Optimus Chic. FOTO: DIVULGAÇÃO

Investidores, no entanto, temem que os lançamentos aconteçam muito tarde, com poucos fatores de diferenciação, enquanto rivais agressivamente lançam novos produtos para o período das festas de final de ano.

“Planejamos apresentar linhas completas de smartphones, de aparelhos mais simples a mais sofisticados, até o final do ano e vendê-los agressivamente”, disse o presidente-executivo da divisão móvel da LG, Skott Ahn, em nota.

Segundo a companhia, o Optimus One possui tela sensível a toques de 3,2 polegadas e estará disponível em cerca de 90 países a partir de outubro.

