A fabricant de componentes Hon Hai, de Taiwan; a fabricante sul-coreana de telas LG Display; e a fabricante de chips Samsung devem ser fornecedoras importantes de componentes para o muito aguardado tablet da Apple, de acordo com o UBS.

O banco afirmou que a Hon Hai, maior fabricante de componentes eletrônicos do mundo, pode montar o tablet, um aparelho com conexão à Internet maior que um celular inteligente mas menor que um netbook, que a Apple deve lançar na semana que vem.

A tela provavelmente virá da LG Display ou possivelmente da AU Optronics, afirmou o UBS em relatório nesta quarta-feira, e a Samsung deverá fornecer o processador de aplicativos para o produto. “Já que o lançamento do tablet Apple está sendo aguardado, os fatores principais serão o cronograma e o preço, a fim de avaliar até que ponto isso pode afetar os fornecedores,” afirmou o UBS.

O UBS mencionou Broadcom, Cheng Uei, Wintek, Sintek, TPK Solutions, Simplo e Dynapack como possíveis fornecedoras de outras peças.

No começo do mês, fontes familiarizadas com a situação disseram que empresas como a AVY Precision Technology, TPK e Wintek forneceriam peças para o tablet, e disseram que os painéis de tela sensível a toque já estavam sendo embarcados.

(Reuters)