Tela de 5,5 polegadas mal cabe no bolso, mas torna tarefas mais práticas e confortáveis

Se o começo da telefonia celular será sempre lembrado como a era dos “tijolões”, 2013 está cada vez mais caracterizado pelas “telhas”. É o apelido que o usuário deu para os smartphones de tela enorme, que mal cabem no bolso e contam com diversos lançamentos das principais marcas.

A LG entra no ringue dos grandalhões com seu Optimus G Pro. A tela é de 5,5 polegadas, consideravelmente maior que seu “irmão” mais velho, o Optimus G. Quando usei, um amigo perguntou se era um “mini-tablet”. E, embora a pegada não seja das mais confortáveis, com bordas pouco suaves, o aparelho não parece pesado pelo tamanho. São 172 gramas para um telefone de 15 centímetros de altura!

Para algumas tarefas, realmente não há tamanho melhor. Assistir a um vídeo fica muito melhor do que em displays mais espremidos e o fato da tela ser Full HD só ajuda. Na hora de escrever um email ou uma mensagem, o ganho de conforto é perceptível. As teclas são encorpadas e a chance de bater na letra errada é muito menor que em smartphones comuns.

