Dispositivo custará US$ 300. FOTO: Divulgação Dispositivo custará US$ 300. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O LG G Watch, o primeiro relógio da fabricante baseado em Android Wear, chegará ao mercado britânico em julho, por US$ 300. O vestível será compatível com a maioria dos smartphones Android disponíveis hoje e funcionará como uma espécie de assistente pessoal, executando tarefas ou buscas a partir de comandos de voz, com o já conhecido “OK, Google”.

“Estamos confiantes de que o dispositivo bem feito terá potencial para ganhar o mercado de vestíveis”, disse em nota de imprensa o presidente e CEO da divisão mobile da LG, Jong-seok Park.

Saiba mais:

O relógio terá funções bem próximos das já presentes em outros aparelhos vestíveis de pulso – como os da Samsung –, exibindo notificações de apps de redes sociais, além de informações úteis como de clima e recursos voltados para fitness, como batimento cardíaco e pedômetro.

A empresa, assim como o Google, convida desenvolvedores a explorar os documentos que subsidiam a construção de aplicativos sobre a plataforma.

O LG G Watch é o quarto dispositivo que se origina da união do Google com a LG, atrás de Nexus 4 e 5, além do LG G Pad 8.3