DIVULGAÇÃO

Apenas um ano após ser lançado, o LG G Watch R deixará de ser produzido. O smartwatch tinha chamado a atenção do público na época do lançamento devido ao formato arredondado e design diferenciado. Agora, o relógio deixou de ser vendido na Google Store e, segundo informações do Android Police, a fabricante sul-coreana já não está mais produzindo o modelo.

Assim, como revelado por um funcionário da LG para o site, o G Watch R não será mais encontrado nas lojas quando o estoque chegar ao fim.

No lugar dele, a empresa deverá colocar no mercado o G Watch Urbane. Com um design mais elegante, o relógio mantém a tela arredondada, utiliza Android Wear e possui várias funcionalidades parecidas com a do G Watch R. E o preço é próximo do modelo descontinuado: R$1,6 mil.