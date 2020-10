LG Segundo a LG, a luz ultravioleta é capaz de eliminar germes e bactérias do aparelho

A LG apresentou nesta semana sua nova geração de fones de ouvido sem fio, o HBS-FN7, que pode se "autolimpar" no estojo de carregamento. O dispositivo começará a ser vendido na Coreia do Sul e ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

Com a mesma tecnologia da sua versão anterior, o LG HBS-FN6, os novos fones da LG contam com a limpeza a partir de luz ultravioleta, uma especie de laser dentro do estojo, capaz de eliminar germes e bactérias do aparelho. Segundo a empresa, "usando luz ultravioleta, o estojo ajuda a manter as orelhas do usuário mais limpas, eliminando 99,9% das bactérias E. coli e S. aureus na malha interna dos fones de ouvido".

Além disso, os fones contam com cancelamento ativo de ruído e carregamento rápido — a LG informou que cinco minutos de carga garantem uma hora de reprodução, e quando completamente carregado. Em uma única carga, os fones prometem fornecer sete horas de reprodução sem o cancelamento de ruído ativo, e cinco horas com o recurso em uso.

O HBS-FN7 ainda não teve o preço divulgado. A LG informou que, além da Coreia do Sul, outros mercados estão na rota potencial para receber o produto ainda neste ano, como Estados Unidos, Europa e Ásia.