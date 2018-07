Toni Albir/EFE Novo smartphone da LG, G6 tem tela de 5,7 polegadas que ocupa a maior parte da superfície do aparelho

O smartphone G6, fabricado pela fabricante sul-coreana LG, será lançado no Brasil nesta quarta-feira, 26, em lojas da LG no Brasil para, em seguida, ser lançado na sexta-feira, 28, no comércio eletrônico e na segunda-feira, 1, em lojas físicas do varejo. O aparelho foi anunciado no final de fevereiro durante o Mobile World Congress, principal congresso de dispositivos móveis e telecomunicações do mundo. No Brasil, o smartphone vai entrar no mercado com preço de R$ 4 mil, competindo com o recém-lançado Galaxy S8 (a partir de R$ 4 mil), com o iPhone 7 (a partir de R$ 3,5 mil) e com o Moto Z (a partir de R$ 2,2 mil).

O novo G6 deixa de usar o formato modular — que disponibilizava peças complementares, como câmeras avançadas e auto-falantes mais potentes, que eram acopladas ao dispositivo — que fracassou na última versão. Agora, a aposta do aparelho é no design simplificado, quase sem bordas laterais e com formato mais arredondado. A tela é de 5,7 polegadas e possui resolução de 2.880 x 1.440 linhas de pixels, o que garante uma boa resolução de imagens.

A tendência das telas maiores e quase sem margem também foi vista no Galaxy S8, lançado recentemente no País. No entanto, o aparelho da Samsung mostra maior sofisticação no design, com atributos como a tela curva, por exemplo.

Detalhes. Em relação ao design, o acabamento do G6 é feito em metal e vidro, o que deixa a estrutura do aparelho mais sólida do que as versões anteriores. O smartphone tem espessura de 7,9 milímetros e pesa somente 163 gramas. Ele também é o primeiro smartphone da LG a apresentar proteção à prova d’água.

Quanto às câmeras, a LG manteve as duas traseiras, assim como no G5, mas agora com resolução de 13 megapixels. A câmera frontal, por sua vez, fotografa com 5 megapixels. A bateria do aparelho é de longa duração e, segundo a fabricante, pode ser totalmente carregada em até 1h30. O processador, enquanto isso, é um Snapdragon 821. O smartphone será oferecido apenas em versão com 32 GB de memória de armazenamento e é compatível com cartão de memória microSD de até 2 TB.

Assistente pessoal. O smartphone é um dos primeiros lançados no mercado com o assistente pessoal Google Assistant. Segundo a LG, os aplicativos da marca, como e-mail e calendário, fora atualizados para funcionarem com o assistente do Google. O aparelho roda a versão mais recente do sistema operacional Android, do Google, a 7.0 (Nougat).

*É estagiária, sob supervisão da editora Claudia Tozetto