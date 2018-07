A fabricante se emparelha a Sony e Samsung e passa a oferecer o serviço de TV pela internet do Google

SEUL – A LG Electronics informou nesta sexta-feira, 6, que lançará o serviço Google TV na próxima semana, seguindo os passos de Sony e Samsung Electronics e se aliando ao Google para entrar no crescente mercado de TV via internet.

O Google tenta repetir no segmento de TV o bom desempenho da plataforma para smartphones Android, mas o sucesso tem sido parcial até agora pela falta de conteúdo na Internet e de suporte por parte das fabricantes de hardware.

O Google TV permite acessar vídeos online e sites pela televisão, além de aplicativos como jogos. Atualmente o serviço está disponível em alguns modelos da Sony, mas a Samsung também vem trabalhando com a companhia norte-americana para lançar o Google TV.

A LG disse nesta sexta-feira que lançará seu primeiro Google TV na próxima semana na feira anual Consumer Electronics Show, em Las Vegas.

O Google informou que as fabricantes de chips Marvell e MediaTek e a de televisores Vizio também têm parcerias para o serviço.

