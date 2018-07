Mais um aparelho para a guerra dos tablets. Já trabalhando em um tablet equipado com Windows 7, a LG anunciou que também pretende lançar um equipamento portátil que funcione com o sistema operacional Android.

A companhia coreana confirmou que prepara um dispositivo, em parceria com o Google, para ser lançado até o final do ano.

Ainda não há detalhes sobre o aparelho. Sobre o outro o tablet planejado pela empresa , o UX10, já se sabe um pouco mais. O aparelho terá uma tela de 10 polegadas, câmera de 1.3 MP, saída HDMI para conexão a TV HD.

Os dois aparelhos devem entrar no mercado na mesma época que o Galaxy Tab, da Samsung, a maior concorrente da LG na Coreia do Sul. Além das duas, Asus, Acer, RIM, e Dell também preparam dispositivos para concorrer com o — por enquanto soberano — iPad da Apple.

(Via Wall Street Journal)