Apesar de ser o terceiro maior fabricante de celulares do mundo, a LG tem uma fraca posição na área de celulares avançados, mercado com muita espectativa de crescimento. Concorrentes como Nokia, Apple, Research in Motion e Motorola têm ultrapassado a LG no lançamento de modelos inovadores.

Nesta quarta-feira a empresa sul-coreana divulgou a meta de vender 140 milhões de celulares em 2010. No ano passado, a LG vendeu 117 milhões de unidades, alcançando 10% do mercado mundial.

Em entrevista coletiva, o presidente-executivo de comunicações móveis, Skott Ahn, disse que “um aparelho sozinho não basta para sustentar um negócio”. Ahn também disse que a empresa tinha planos de desenvolver um sistema operacional próprio para celulares.

Mais da metade dos 20 smartphones que a LG pretende lançar este ano usarão o sistema operacional criado pelo Google, o Android.

“O desafio é que qualquer fabricante que precise atrair os consumidores está dependendo fortemente do Android no momento, porque o Symbian e o Windows Mobile estão em fase de redesenvolvimento”, disse Ben Wood, diretor de pesquisa na consultoria CCS Insight.

REUTERS