A LG Electronics reportou seu primeiro trimestre de queda em quase dois anos à medida que o preço dos televisores de tela plana diminuíram e aparelhos como o iPhone criaram uma dura concorrência para a área de telefones celulares da empresa sul-coreana.

A empresa, uma das principais fabricantes de TVs de tela plana e de celulares, perdeu 256,4 bilhões de won (cerca de R$ 384,6 milhões) nos últimos três meses de 2010, disse a LG Electronics nesta quarta-feira, 26. No último trimestre de 2009, a empresa havia tido um lucro líquido de 361,9 bilhões de won (R$ 543 milhões).

Foi o primeiro prejuízo trimestral da empresa desde o primeiro trimestre de 2009. Porém, o prejuízo foi muito menor dos 390 bilhões de won (R$ 585 milhões) estimados pelos analistas em uma sondagem feita pela Yonhap Infomax, braço financeiro da agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A LG Electronics é o segundo maior fabricante de TVs de tela plana, atrás da rival Samsung. A LG também é a terceira fabricante de celulares do mundo, atrás da Nokia (1º) e da Samsung (2º).

As vendas no quarto trimestre cresceram 1,8%, somando 14,7 trilhões de won (R$ 22,05 bilhões), disse a LG. O setor de telefonia celular sofreu com a intensa concorrência de smartphones sofisticados, como iPhone da Apple.

A LG também reportou um prejuízo operacional de 245,7 bilhões de won (R$ 368,55 milhões) — o segundo trimestre seguido — comparado a um lucro de 113,8 bilhões de won (R$ 170,7 milhões) um ano antes.

As vendas do setor de comunicações móveis, que inclui os celulares, caíram 14,7%, para 3,58 trilhões de won (R$ 5,37 bilhões), disse a empresa.

O prejuízo operacional nesse setor, porém, diminuiu para 274 bilhões de won (R$ 411 milhões), comparado a 326 bilhões de won (R$ 489 milhões) do trimestre anterior por causa do lançamento de smartphones como o Optimus One, afirmou a companhia.

As vendas de celular cresceram 8% em relação ao trimestre anterior, somando 30,6 milhões de unidades vendidas no quarto trimestre, mas tiveram uma queda de 10% comparado aos últimos três meses de 2009.

Em comunicado à imprensa, a empresa prometeu um foco no lucratividade este ano, com mais lançamentos de smartphones e tablets, “ao mesmo tempo que recupera o custo de competitividade” na área de celulares.

A LG vendeu 8,7 milhões de TVs de tela plana no último trimestre, um recorde trimestral e 33% a mais do que no mesmo período de 2009. O marco, porém, foi ofuscado pelos preços em queda dos aparelhos e uma alta oferta de TVs por parte da indústria, o que gerou um prejuízo operacional de 122 bilhões de won (R$ 183 milhões) no período.

A empresa, fundada em 1958 com o nome de Goldstar, também produz eletrodomésticos, incluindo geladeiras, lavarroupas e ar-condicionados.

As ações da LG Electronics caíram 0,8% nesta quarta-feira, fechando por um valor de 121 mil won (R$ 181,5).

Em 2010 ao todo, o lucro líquido da LG caiu 45% para 1,28 trilhão de won (R$ 1,92 bilhão), enquanto as vendas cresceram 0,1%, somando 55,8 trilhões de won (R$ 83,7 bilhões).

/ KELLY OLSEN (ASSOCIATED PRESS)