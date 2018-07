Depois de pagar fiança, o jovem conhecido como Topiary foi liberado com a condição de não usar mais a internet

LONDRES – Um jovem britânico de 18 anos, suposto líder do grupo de hackers LulzSec, armazenou dados de 75 mil pessoas nos 16 computadores que tinha em sua casa, revelou ele nesta segunda-feira, 1º, durante seu comparecimento em um tribunal de Londres.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Jake Davis, que foi detido nas ilhas escocesas Shetland, no dia 27 de julho, depôs no Tribunal de Westminster após ser acusado por cinco delitos, como a invasão de um site da Agência Britânica contra o Crime Organizado (SOCA, em sua sigla em inglês) e a do Serviço Nacional de Saúde.

Davis utilizava o nome “Topiary” na internet e se identificava como porta-voz do LulzSec, um grupo de hackers que reivindicou ataques contra o Senado dos Estados Unidos, a empresa japonesa Sony, a CIA americana e o jornal britânico The Sun.

Davis ficou em liberdade pagando uma fiança e aceitando a a proibição de entrar na internet e o compromisso de ficar na casa de sua mãe em Lincolnshire (norte da Inglaterra).

/ EFE

—-

Leia mais:

• ‘Pegaram o cara errado’, diz grupo hacker

• Suposto porta-voz do LulzSec é preso