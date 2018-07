Há nove anos o Facebook era fundando como rede social para os estudantes de Havard. Hoje é maior rede social do mundo

Liz Batista

SÃO PAULO – Criado em 4 de fevereiro de 2004, pelo então universitário de Harvard, Mark Zuckerberg, o Facebook completa hoje 9 anos.

O que poderia ser uma rede de relacionamentos restrita ao mundo universitário norte-americano, não demorou para revelar seu potencial global. Bastaram dez meses para a nova rede social conseguir um milhão de seguidores. Em dezembro de 2005, atingiu 5,5 milhões de membros. No ano seguinte, 12 milhões.

O Estado de S.Paulo, 13/7/2009

Ultrapassando sites de relacionamento mundo afora, seu crescimento disparou, e hoje, com menos de uma década de existência, o site conta com mais de um bilhão de seguidores, tem seu valor estimado entre entre US$ 85 bilhões e US$ 95 bilhões, e se tornou a rede social mais utilizadas do planeta.