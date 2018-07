Oliver Douliery/EFE Jared Kushner, genro de Trump e conselheiro da presidência dos EUA, vai liderar o encontro

Os líderes de Apple, Amazon, Microsoft e outras grandes empresas de tecnologia vão à Casa Branca no próximo dia 19 de junho para um encontro com Jared Kushner, genro do presidente norte-americano Donald Trump.

Segundo informações da agência de notícias Bloomberg, os presidentes executivos dessas empresas vão discutir com Kushner a melhor forma de modernizar serviços do governo. Entre os temas abordados, por exemplo, estarão a computação em nuvem, inteligência artificial e big data.

É um encontro delicado: as empresas de tecnologia se opuseram fortemente ao governo Trump em duas questões polêmicas. No começo do ano, elas foram a voz mais forte contra o veto imigratório de Trump a cidadãos de sete países árabes; no mês passado, levantaram sua voz contra a saída dos EUA do Acordo de Paris, que propunha metas para reduzir danos ao meio ambiente.

Onze empresas foram chamadas para participar do encontro, diz a Bloomberg. ALém de Tim Cook, Satya Nadella e Jeff Bezos, devem estar presentes também as presidentes executivas da Oracle, Safra Catz, e da IBM, Ginni Rometty. Eric Schmidt, do Google, também deve comparecer. Já o Facebook ainda não respondeu ao convite.