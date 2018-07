Já era possível atualizar um blog do WordPress por iPhone, iPad, Android, e-mail e pelo desktop. Mas, agora, você também pode postar um áudio no seu blog direto do seu telefone.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A nova funcionalidade foi anunciada na quinta-feira, 1, por Matt Mullenweg. É assim que ele apresenta o serviço no blog oficial do WordPress: “A noite começa inocentemente com um pouco de gin e tônica, talvez um mojito e, então, a próxima coisa de que você toma consciência é você preparando doses de tequila com o bartender e a garota brasileira e aí você se pega pensando que seria uma ideia genial ligar para sua ex e ver como ela está se virando e, talvez, impressioná-la com o seu recém descoberto humor. Nós temos a cura. Agora, em vez de ligar bêbado aleatoriamente para amigos, namoradas e conhecidos, que tal se ligar para o seu blog e falar tudo de uma vez?”

A ideia é exatamente essa: depois de habilitar o “Post by Voice” no painel de controle do blog, você receberá um número de telefone e um código único para postar áudio do seu telefone no seu blog. É só ligar, falar e será postado.

A nova função é mantida pela Twilio, uma plataforma baseada na computação em nuvem que constrói aplicativos de voz. O serviço não é realmente revolucionário — a rede social Livejournal, por exemplo, já possui esse recurso há anos. No entanto, ela pode criar um conteúdo bem interessante quando acessível em uma rede de blogs com mais de 10,5 milhões de usuários no mundo.

Por enquanto, essa função está disponível apenas para blogs do WordPress.com e não há previsão de implementação para os que usam a versão open source do servidor.