Lily Allen apaga blog e ameaça largar a música

Após se lançar em uma jornada antipirataria com a criação do blog “It’s Not Alright“, a cantora inglesa Lily Allen anunciou pelo Twitter o fim da página, alegando não aguentar mais tanto abuso. Ela também aproveitou para comunicar sobre uma reunião de artistas ingleses que acontece nesta quinta-feira (24) em Londres.

24/09/2009 | 12h33