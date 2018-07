A cantora inglesa Lily Allen criou neste fim de setembro um blog chamado “It’s Not Alright” (algo como “Não é correto”), onde prega contra a pirataria e o compartilhamento de arquivos na internet.

Revelada na rede social MySpace, a cantora começou a carreira dando exemplos de uma nova forma de interação entre artista e público: blogava, respondia comentários dos fãs, e até postava versões demo de suas músicas. E foi assim que “Smile” se tornou seu primeiro megassucesso internacional.

Contudo, desde o lançamento de “It’s Not Me, It’s You” no começo deste ano, Lily parece insistir em desfazer a fama de moderna e visionária que tinha. Em seu blog, Lily Allen critica artistas que defendem a internet como ferramenta de divulgação – entre eles, o rapper 50 Cent – ao mesmo tempo em que republica e-mails de outros cantores e bandas que a apóiam na luta contra a pirataria.

Ao lado de Lily Allen estão Matt Bellamy (vocalista do Muse), o produtor e DJ Mark Ronson, Tom Chaplin (Keane) e James Blunt (dono da repetitiva “You’re Beautiful”). Praticamente todos os baladeiros do pop britânico – o que cria a temida possibilidade de uma reunião especial nos moldes de “We Are the World” em prol da saúde financeira das gravadoras.

Do outro lado, o Radiohead se uniu a nomes como Annie Lennox, Tom Jones e Robbie Williams na criação da Featured Artists Coalition (FAC). A coalizão já se manifestou contra a ideia de suspender a conexão de internet dos usuários, alegando que tal lei exigiria uma “ampla invasão de privacidade pessoal”.

Ainda nesta terça-feira (22), Lily precisou se retratar no blog após ser repetidamente acusada nos comentários de – quem diria! – piratear o conteúdo de outro site. A cantora reproduziu na íntegra um texto do blog TechDirt, em post que repetia e criticava a opinião de 50 Cent. Em sua defesa, afirmou (com um “jeitinho” todo peculiar de escrever em CAPS LOCK) que “é bastante óbvio que não estava tentando passar aquelas palavras por suas”, seguida de um link para a matéria original.

