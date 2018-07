Justiça decide suspender liminar que obrigava a brasileira Vostu a tirar seus jogos do Orkut, após ser acusada de plágio

SÃO PAULO – A produtora brasileira de games Vostu entrou com recurso na Justiça e conseguiu a suspensão da liminar que a obrigava a retirar quatro dos seus jogos da rede social Orkut. A empresa trava uma batalha judicial com a Zynga, dona de games populares como FarmVille e Mafia Wars. A norte-americana acusa a concorrente de ter plagiados seus jogos.

No Brasil, o relator define como necessária a suspensão pois a “repentina retirada dos jogos da rede social” poderia prejudicar a Vostu e seus usuários, de acordo com documento obtido pelo Radar Tecnológico. A empresa acusada diz que tirar os jogos do ar causaria um “sério risco à sua própria sobrevivência”

A Vostu é a maior empresa de games sociais da América Latina e possui cerca de 35 milhões de usuários no Brasil, com 25 milhões só no Orkut.

