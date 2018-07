FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O serviço de mensagens instantâneas Line divulgou nesta quarta-feira, 2, que tem cerca de 400 milhões de usuários ativos, ultrapassando o WeChat (355 milhões) e agora ocupando o segundo lugar entre os aplicativos do setor, perdendo apenas para o WhatsApp, que declarou ter 465 milhões.

Nascido em junho de 2011, o japonês Line teve crescimento surpreendente nos últimos cinco meses – nada menos que 100 milhões de usuários -, com destaque para Europa, EUA e América Latina, diz a empresa.

Além das mensagens, o serviço tem se destacado por oferecer conteúdos diferenciados a seus usuários, como jogos e chamadas de voz para telefones fixos – estratégia adotada por concorrentes como o Viber, por exemplo. A empresa revelou ainda enviar 10 bilhões de mensagens todos os dias, além de 12 milhões de chamadas de voz.

WhatsApp

O número de mensagens do Line impressiona, mas não chega aos pés do recorde estabelecido pelo WhatsApp: a empresa revelou nesta quarta-feira, 2, que transmitiu 64 bilhões de mensagens instantâneas – 20 bilhões de envios e 44 bilhões de recebimentos – no último dia 31 de dezembro. Em 2012, a mesma data teve transmissão de 18 bilhões de mensagens, em um crescimento de quase 300%.