A internet se aproxima dos seus 2 bilhões de usuários ao mesmo passo que o idioma pela qual nasceu está ameaçado de perder a hegemonia na rede.

Nos próximos cinco anos a língua chinesa vai passar o inglês e será a dominante na internet. Essa é a previsão do The Next Web baseada em tendências retiradas da observação de dados sobre o uso dos diferentes idiomas nos últimos 10 anos. Dados de 2010 mostram que 27,3% dos usuários de internet usam a língua inglesa para se comunicar (aumento de 281,2% nos últimos 10 anos), enquanto 22,6% o fazia em chinês (crescimento de 1.277,4% entre 2000 e 2010; 36 milhões só no último ano).

Atualmente são 445 milhões de pessoas falando em chinês na rede, enquanto no idioma inglês esse número é de quase 537 milhões (tendo a China mais de 1,3 bilhões habitantes), uma diferença de 92 milhões. O prognóstico de cinco anos é possível ser feito em função da penetração da internet entre os falantes da língua. Com a língua inglesa é de 42%; já o chinês tem 32,6%. A conclusão que se tira disso é que o idioma chinês tem mais espaço para se expandir do que o seu “rival”.

