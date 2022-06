Ricardo Matsukawa/NIC.br Falecido em abril, Tadao Takahashi teve papel central nesse processo de desenvolvimento da internet no Brasil

O 12.º Fórum da Internet no Brasil foi realizado em Natal de 31 de maio a 3 de junho, evento que homenageou a Tadao Takahashi, pioneiro da internet no Brasil falecido em 6 de abril. A data também é de início da ECO-92, evento importante para a internet do Brasil.

Desde 1988, o Brasil contava com conexões internacionais que davam acesso a redes acadêmicas. Seja pelo LNCC, no Rio, via Bitnet, seja pela Fapesp, em São Paulo, com Hepnet e Bitnet, havia tráfego de correio eletrônico e algum acesso a computadores no exterior com a Hepnet. Para dar sobrenome às máquinas das diversas universidades que iam se conectando, o .Br foi conseguido em 18 de abril de 1989, e direcionado às instalações na Fapesp. Com a entrada do Fermilab na ESNet (Energy Sciences Network) nos EUA, começavam as conversas para incluir TCP/IP na conexão.

Em 7 de fevereiro de 1991, o acesso à internet na linha Fapesp-Fermilab foi considerado estável e em condições de ser utilizado no primeiro “backbone” da RNP em fase de montagem, e que foi sendo paulatinamente ativado em 1992. Na ECO-92 já havia condições de prover acesso internet aos participantes. Do lado de São Paulo, isso motivou também uma expansão no uso de rádio como solução de conexão fácil, porque instituições e jornalistas buscavam de alguma forma conectar-se e participar da ECO-92 remotamente.

Porém, tanto no Brasil como em boa parte do mundo, havia o acordo firmado na UIT (União Internacional de Telecomunicações) de se usar a pilha de protocolos ISO/OSI. No Brasil tínhamos a Renpac (Rede Nacional de Pacotes) com esse conjunto de protocolos, e a expectativa da Telebrás era seguir nessa direção. Quando nos EUA a NSF (National Science Foundation) resolveu em 1986 criar uma rede de centros de supercomputação, atendendo à comunidade acadêmica optou pelo TCP/IP. Iniciou-se uma inflexão importante, rumo a uma rede aberta a todos e sem controle central.

No Brasil, a ECO-92 mostrou que internet era também a escolha da comunidade. Essa linha de eventos desemboca na oferta de conexão internet a usuários finais, feita pela Embratel em dezembro de 1994. Uma importante correção de rumo ocorreu em 1995 quando a Embratel foi vetada de operar diretamente com o usuário final. Ela redistribuiu às conexões às teles, que conectariam os provedores aos internautas.

Há um papel central exercido por Tadao nesse processo que, com a criação do Comitê Gestor em maio de 1995, completava seu círculo virtuoso permitindo o desenvolvimento da internet no Brasil.