O evento acontece desde a manhã deste sábado (14), e por lá já passaram nomes como Fernanda Viégas, Silvio Meira e Regina Casé. Ronaldo Lemos falou sobre a possibilidade do Brasil ter uma das primeiras leis colaborativas do mundo. A atriz Regina Casé discutiu a apropriação da cultura digital pelas periferias, citando como exemplos o kuduro de Angola, o tecnobrega do Pará, e o funk carioca. Lemos também citou a tendência do modelo aberto em regiões em desenvolvimento, e citou o fato de que o Brasil tem apenas 2.600 livrarias, contra 90 mil lan houses.

Fernanda Viégas falou da importância de “traduzir dados”, e explicou o projeto ManyEyes – desenvolvido ao lado da IBM. Augusto de Franco foi outro dos palestrantes, comentando sobre o conceito de colaborativismo, e como caminhamos para a formação de não uma, mas “miríades de aldeias globais”. O músico Jarbas Agnelli também se apresentou, mostrando mais uma vez sua composição feita sobre foto publicada no jornal O Estado de S. Paulo, em um dos momentos musicais do TED.

Acompanhe a cobertura em tempo-real do TEDxSP no twitter do Link, ou do próprio TEDxSP.