Reprodução Nova estrutura ganhou cinco novas seções para que leitores encontrem mais rápido assuntos de seu interesse

O Link, editoria de tecnologia do Estado, vai ganhar uma cara nova na internet. Para marcar esta mudança – que inclui um projeto gráfico mais moderno e organização diferente –, a nova versão será anunciada em um evento na próxima segunda-feira, em São Paulo.

Além da apresentação do novo visual do site, o Link promoverá um debate com representantes de bancos, startups e especialistas em tecnologia. Os participantes vão discutir os desafios e perspectivas das inovações em serviços financeiros.

O novo Link, que agora tem site responsivo (que se adapta às telas de computador e smartphone), apresenta as principais notícias de tecnologia em texto, vídeos e infográficos.

A nova estrutura destaca as notícias mais relevantes e ganhou cinco novas seções para permitir que os leitores localizem notícias e reportagens de forma rápida. O site ganhou conteúdo escrito por novos blogueiros e também expandiu o “Link Lab”, que traz avaliações dos produtos eletrônicos e games que chegam ao mercado.

Outra novidade vai permitir acompanhar no próprio site as publicações do Link em redes sociais como o Twitter e o Instagram. Os leitores também poderão se cadastrar para receber uma newsletter com as principais notícias da semana.

Serviço. O evento de lançamento do novo site acontecerá em 9 de maio e os leitores estão convidados. Interessados em participar podem se inscrever até quinta-feira por meio deste formulário. Como as vagas são limitadas, quem se inscrever terá de aguardar confirmação por e-mail.