SÃO PAULO – O site do Link, seção de tecnologia e cultura digital do Estadão, ganhou um upgrade e estreia novo formato e novos blogs oficialmente na segunda-feira, 27.

O novo site está com a “cara” mais limpa e organizada. O atual trio de destaques com fotos de peso igual foi substituído por um destaque maior e três menores. Os blogs continuam em uma coluna do lado direito, mas um pouco mais próximos do topo da página. Em cima deles há uma faixa com links diretos para todas as nossas redes sociais.

Logo abaixo dos blogs você encontra um widget do Facebook onde é possível acompanhar as últimas postagens na rede social.

O blog Homem-Objeto ganha uma caixa própria, logo acima do Link no Papel, que é onde ficam os destaques da nossa versão semanal impressa, que sai no caderno Economia & Negócios às segundas-feiras.

Novos blogs.

O elenco de blogs do site do Link traz novidades importantes com a chegada de quatro títulos novos e duas reestreias, aumentando a variedade de assuntos e aprofundando a cobertura do Link em uma série de temas. Somados aos atuais Modo Arcade (games) e Homem-Objeto (aparelhos), temos agora sete blogs no site do Link. Conheça os novos blogs:

Código aberto

Espaço para assuntos relacionados a software livre. Com curadoria de Alfredo Goldman, Fabio Kon e Nelson Lago, pesquisadores do Centro de Competência em Software Livre da USP, e posts feitos por membros de toda a comunidade do CCSL.

Start

Aqui se falará do mundo das startups, das empresas inovadoras e estreantes. Quem cuida é Lígia Aguilhar, que cobre a área desde 2010 e é a especialista do Link neste tema desde que entrou na equipe, em março de 2013.

Procura-se

O lugar para tratar de SEO, mecanismos de busca e dicas para aparecer bem na internet. Klaus Junginger é o autor. Ele foi repórter do IDGNOW!, redator da ComputerWorld, editor do Portal IMPRENSA e atualmente é SEO da redação do Estadão.

Mundo App

Na verdade, uma reestreia. É o popular blog de aplicativos do jornalista Daniel Gonzales com nome novo. Daniel é editor-assistente do portal Estadão e fã de tecnologia desde os anos 80.

LOL

Outra reestreia, esta depois de um longo período de hibernação. O LOL é o blog das graças, dos memes e das diversões da internet. Quem organiza e toca é o repórter do Link, Bruno Capelas, sempre contando com contribuições de seus colegas de equipe.