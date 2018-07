Usuários do Facebook têm mais um canal para interagir com a equipe do ‘Link’, agora pelo site da maior rede social do mundo.

A fan-page foi aberta esta semana e traz comentários sobre as últimas notícias publicadas aqui no site do ‘Link’, além das reportagens que vão no caderno toda segunda-feira no Estadão e às quintas no Jornal da Tarde. Quem é membro do Facebook ainda participa das discussões das reportagens online e impressas do caderno.

Para acessar a página, basta clicar entrar no site http://www.facebook.com/linkestadao. Usuários que têm um perfil no Facebook também podem se tornar “fãs” e participar da comunidade online, comentando os assuntos publicados pela equipe.

Da mesma maneira, os usuários do site também pode participar da página do Estadao.com.br na rede social em http://www.facebook.com/estadao.