Mais de 16 mil pessoas são esperadas nos três dias de evento no Ibirapuera. FOTO: AE

SÃO PAULO – Nesta semana, entre os dias 17 e 19 de julho, acontece no Auditório da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, o youPIX Festival, evento que discute mídias sociais, memes e a cultura digital como um todo. O primeiro dia do evento é fechado para convidados, mas os dois dias seguintes têm programação aberta ao público – e com inscrições gratuitas. Para se inscrever, clique aqui.

O Link, editoria de tecnologia e cultura digital do Estadão, participa da sexta edição do evento, mais uma vez colaborando com a curadoria de três mesas de discussão, com temas como Marco Civil da Internet, startups e os novos formatos do jornalismo online.

Pela primeira vez na história do youPIX, o primeiro dia do evento, quinta-feira, 17, será dedicado a discussões sobre negócios, o youPIX Business Edition. O Link estará presente por lá com a mesa “Novas maneiras de contar histórias na internet”, mediada pelo editor Camilo Rocha. Junto a ele, debaterão Gustavo Faleiros (publisher do InfoAmazonia e Coordenador da Earth Journalism Network), Natalia Viana (da Agência Pública) e José Roberto Toledo (colunista do Estadão, criador do Estadão Dados e presidente da Abraji).

No dia 18 de julho, às 18h30, no palco Hue Hue Hub, a repórter e autora do blog Start Ligia Aguilhar mediará a mesa “Transforme sua ideia em uma startup”, com dicas e experiências para quem quer começar sua empresa, mas não sabe muito bem como. A mesa terá a participação de Luciana Caletti (da LoveMondays, selecionada para o StartUp Brasil), Samir Iásbeck (da Qranio), Douglas Almeida (da Stayfilm), Alan Leite (do programa de aceleração da Startup Farm) e Gustavo Gorenstein Poup.com.br).

Já no sábado, dia 19, também no palco Hue Hue Hub, entre as 15h30 e as 16h30, o repórter Murilo Roncolato discute a regulamentação do Marco Civil da Internet e temas como leis de direito autoral e de dados pessoais, neutralidade de rede e oferta de internet gratuita. Junto de Murilo, estarão Alexander Castro (diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia), Murillo Laranjeira (gerente do Mercado Livre), Veridiana Alimonti (do IBDC) e Paulo Rená (ciberativista e membro do Partido Pirata).