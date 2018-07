Rede social também lança sistema de autenticação em duas etapas a fim de proteger contas de usuários contra ataques

SÃO PAULO – Seguindo os passos do Twitter e de outras empresas de tecnologia, o LinkedIn, rede social de negócios, anunciou nesta sexta-feira, 31, que oferecerá um sistema de verificação de senhas em duas etapas para aprimorar sua política de segurança e proteger as contas de seus usuários.

Toda vez que o usuário acessar sua conta em um dispositivo novo, o sistema solicitará uma senha adicional que será enviada ao usuário por SMS, para um número de celular previamente cadastrado. “Quando ativada, a verificação em duas etapas torna mais difícil que pessoas não autorizadas acessem sua conta”, disse a empresa em seu blog.

A rede social foi alvo de um grande ataque há cerca de um ano, em que mais de 6 milhões de senhas de usuários foram decodificadas e expostas – o que gerou uma série de críticas sobre sua política de segurança, além de processo de usuários.

Nos últimos meses, foi a vez do Twitter. Ataques de hackers às contas de diversas empresas como o Burger King, Jeep, CBS, Fifa, Associated Press (AP) e, mais recentemente, o jornal Financial Times abalaram a credibilidade da empresa, que inaugurou o sistema de autenticação em duas etapas na semana passada.

Para habilitar a ferramenta em sua conta no LinkedIn, acesse as configurações de privacidade e cadastre um número de celular:

