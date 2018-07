SÃO PAULO – O LinkedIn, rede social para contatos profissionais, anunciou nesta sexta-feira, 18, que atingiu a marca de 300 milhões de usuários cadastrados em todo o mundo. Desses 300 milhões, 200 milhões vem de fora dos EUA. No texto, a empresa revela ainda que deseja criar oportunidades econômicas para 3,3 bilhões de pessoas que compõe a força de trabalho em todo o mundo.

“Buscamos desenvolver experiências personalizadas para membros e suas identidades, rede de contatos e conhecimento”, diz o texto do anúncio, que ainda ressalta a importância do mobile e olha com interesse para a China: recentemente, o LinkedIn criou um site específico em chinês, e espera alcançar 140 milhões de chineses nos próximos meses para sua plataforma.

Criada em maio de 2003, a empresa ainda fez um paralelo sobre sua evolução nos últimos cinco anos. Entre os destaques, estão o aumento da presença de mulheres na plataforma (hoje elas são 44% do LinkedIn, contra 39% em 2009) e a presença do Brasil como o terceiro maior país da rede (perdendo apenas para EUA e Índia; em 2009 o País não aparecia nem entre os cinco primeiros colocados).

Ranking

O número divulgado pelo LinkedIn diverge do utilizado por Twitter e Facebook para falar sobre seu número de usuários – enquanto o LinkedIn fala em total de cadastros, as outras redes utilizam o número de usuários ativos mensalmente.

A rede social de contatos profissionais não divulgou o número de pessoas que usam o serviço todo mês, mas é possível ter uma estimativa: no último trimestre de 2013, o LinkedIn teve 139 milhões de visitantes únicos (medida de audiência comum na internet que mede o número de IPs que visitaram um site, não importa quantas vezes eles acessaram-no).