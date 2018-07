Aplicativo promete que todas as atividades de usuário serão privadas. FOTO: Reprodução Aplicativo promete que todas as atividades de usuário serão privadas. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A ideia parecia óbvia, mas só agora finalmente se tornou realidade: o LinkedIn lançou nessa quinta-feira um aplicativo voltado para pessoas que buscam um novo emprego através da sua base de dados. Chamado de LinkedIn Job Search, o aplicativo está disponível apenas para iOS e nos EUA, por enquanto, mas deve chegar a outros mercados em breve.

O LinkedIn, que permite ao usuário saber quem visualizou o seu perfil, garante que o aplicativo é privado. “Pode ser difícil procurar um novo emprego no seu computador – isso para não falar nas conversas potencialmente esquisitas com seu chefe atual. Queremos ser discretos. Tudo o que você fizer no aplicativo vai permanecer privado”, diz o gerente de produtos do LinkedIn, Daniel Ayele.

O app também segue uma tendência presente em outras redes sociais, e muito ativa no LinkedIn: o aumento da presença de usuários mobile. Segundo o LinkedIn, 40% dos seus 300 milhões de usuários já utilizam o serviço em smartphones e tablets.

Além de tornar a busca por um emprego mais simples, o app promete notificar o usuário quando novas vagas em sua área de procura se tornarem disponíveis, além de dar mais detalhes sobre as empresas que oferecem vagas.