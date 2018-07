Contacts promete organizar todos os contatos pessoais de um usuário e pode ser usado também por meio de um aplicativo

SÃO PAULO – Na tentativa de aumentar o engajamento dos usuários, o LinkedIn anunciou nesta quinta-feira, 25, a ferramenta Contacts, que pretende ajudar o usuário a organizar e manter contato com seus colegas de trabalho e potencial empregadores a partir de uma página dentro da própria rede social ou de um aplicativo para iPhone.

O sistema organiza uma lista de todos os contatos do usuário coletando informações de outras fontes como e-mails, o Outlook profissional, listas de endereço, calendários e o próprio LinkedIn. A empresa diz que o algorítimo criado garante que apenas contatos reais serão adicionados à lista, excluindo spam.

Sistema organiza contatos a partir de outras fontes de informação, como o e-mail pessoal do usuário. FOTO:Divulgação

O LinkedIn Contacts também cria filtros a partir das últimas trocas de e-mail, telefonemas e mensagens enviadas por meio da própria rede social. Dessa forma, o usuário pode identificar e visualizar as pessoas com quem perdeu contato, as conexões mais recentes e outros usuários com quem mantém contato regularmente.

Esse mesmo sistema possibilita que o usuário guarde também registros de sua atividade com um determinado contato, como a data e o local do último encontro e os projetos nos quais trabalharam juntos. Notificações sobre aniversários e mudanças de cargo ou emprego também serão enviadas para estimular a interação.

Sistema possibilita registro de informações como último encontro ou projetos desenvolvidos com um contato. FOTO: Divulgação

A ideia por trás do sistema é aumentar o engajamento e fazer com que as pessoas acessem o site não só quando estão procurando um emprego, mas também no dia a dia.

O LinkedIn Contacts é resultado da compra, em 2011, da plataforma de organização de contatos Connected. Com ela, a rede social pretende aumentar o engajamento dos seus usuários para que o LinkedIn não seja acessado apenas por aqueles que estão em busca de um emprego.

Inicialmente, o LinkedIn Contacts será lançado apenas para uma base restrita de usuários dos Estados Unidos. Segundo a empresa, nas próximas semanas o sistema será aberto a todos os usuários do país e, depois, mundialmente.

