A LinkedIn, rede social voltada a profissionais, planeja abrir capital em 2011 e selecionou instituições financeiras para o processo, afirmaram à Reuters três fontes próximas do assunto.

Morgan Stanley, Bank of America e JPMorgan estão entre as instituições que participam da organização da venda de ações, afirmaram as fontes.

“Um IPO (oferta pública inicial de ações) é apenas uma de muitas estratégias que consideramos”, disse um porta-voz do LinkedIn na quarta-feira, evitando comentar mais o assunto.

Companhias de internet como LinkedIn e Zynga, produtora de jogos para redes sociais, estão considerando ofertas de ações bem antes de um potencial IPO do Facebook, disse uma das fontes. “Se o Facebook for a público antes do LinkedIn, você acha que alguém vai prestar atenção para o LinkedIn? O interesse é superar a fera.”

Representantes da Zynga não puderam ser contatados imediatamente para comentar o assunto.

O Facebook não deve abrir seu capital em uma oferta pública até o final de 2012, afirmou Peter Thiel, membro do conselho da rede social, à Reuters, em setembro.

Mas esse cenário pode mudar. Autoridades estão avaliando um investimento de US$ 500 milhões e um compromisso de levantar pelo menos mais US$ 1 bilhão para o Facebook esta semana por meio do Goldman Sachs e da Digital Sky Technologies, disse uma das fontes.

A Securities and Exchange Commission está avaliando se o número de acionistas do Facebook excedeu o limite de 499 exigido para que uma empresa se mantenha privada. Se a SEC decidir que o Facebook ultrapassou o limite, poderá acelerar o cronograma para uma oferta pública de ações do site.

Facebook e Goldman não comentaram o assunto.

Pessoas próximas do processo afirmaram que a LinkedIn espera atrair investidores por sua reputação de ser uma das redes sociais de crescimento mais rápido da web.

Vendas de ações da LinkedIn no mercado online secundário SharesPost dão um valor de mercado implícito à empresa de cerca de US$ 2,2 bilhões.

