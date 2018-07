‘Link’ estreia no página Tumblr; serão publicados vídeos e imagens sobre notícias e curiosidades do universo da tecnologia

Além de Twitter, Facebook e Google+, o Link agora também está no Tumblr. Respeitando a linguagem mais visual da plataforma, ali haverá publicações diárias de imagens e vídeos relacionados com os temas mais quentes do dia. Para conferir, acesse a página endereço http:// linkestadao.tumblr.com e aproveite para seguir e receber os posts diários direto no seu painel.

—-

Um grupo de designers russos publicou um vídeo com algumas mudanças que gostariam de ver nas ferramentas do Google. Para conferir, clique aqui.

—-

