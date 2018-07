Lista que teria sido vazada em fórum russo. FOTO: Reprodução Lista que teria sido vazada em fórum russo. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Uma lista com 5 milhões de senhas do Gmail foi vazada em um fórum russo de bitcoin, publicou o site americano Daily Dot. Segundo o texto, as senhas teriam sido obtidas por hackers a partir de serviços integrados à conta do Google (isto é, quando você usa sua conta do Google para se logar em um site ou app que não é do Google), e não necessariamente teria acontecido uma invasão ao Gmail.

O Google, por sua vez, negou qualquer falha ou brecha de segurança em seus serviços, e declarou que a maioria das senhas está ultrapassada. De acordo com “tsvkit”, usuário do fórum que vazou as senhas, 60% delas ainda está ativa, afetando principalmente usuários dos EUA, da Espanha e da própria Rússia.

Se você quer saber se a sua senha foi afetada pelos hackers russos, você pode usar a extensão IsLeaked junto ao seu Gmail . (Esta extensão foi apontada por alguns leitores como possivelmente insegura, não use por favor)

Caso não queira ter um aplicativo de terceiros vasculhando sua conta do Google, troque simplesmente a sua senha. Outra dica importante é adotar a verificação de dois passos nas suas contas, e tentar utilizar senhas diferentes para serviços e aplicações diferentes que você usa na rede.

Como gerar senhas seguras

Se você não faz ideia de como criar uma senha forte e segura (que não seja algo como ’123456′) muita atenção aos passos a seguir, com algumas dicas para gerar senhas seguras para emails, redes sociais, cadastros em sites e logins em sistemas corporativos.

- Uma boa senha deve ser longa, e ter pelo menos oito caracteres.

- Tente aumentar a complexidade de sua senha misturando letras maiúsculas e minúsculas, pontuação, símbolos e números. Quanto mais variedade, melhor.

- Mude suas senhas regularmente. Uma boa meta é trocar tudo de três em três meses.

- Não use a mesma senha para vários serviços: hackers podem roubar senhas de sites inseguros e tentarem utilizá-las em sistemas melhor protegidos.

- Evite usar palavras que estejam em dicionários, ou ao contrário, abreviações e caracteres em sequência (como “123456? ou “qwerty”), e também informações pessoais que podem ser adivinhadas (como nome, aniversário ou passaporte).