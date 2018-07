Foram incluídas sugestões que os leitores do blog fizeram nos comentários. A lista agora conta com 46 nomes.

Silvio Luiz, comentarista esportivo: http://twitter.com/silvioluiz

Leoni, cantor de MPB, ex-Kid Abelha: http://twitter.com/leoni_a_jato

Nando Reis, músico: http://twitter.com/nando_reis

Felipe Solari, VJ da MTV: http://twitter.com/felipesolari

Marimoon, VJ da MTV: http://twitter.com/marimoon

Ceará, humorista do Pânico na TV!: http://twitter.com/oceara

Rodrigo ‘Vesgo’, humorista do Pânico na TV!: http://twitter.com/rodrigovesgo

Sabrina Sato, humorista do Pânico na TV!: http://twitter.com/SabrinaSatoReal

Fernanda Young, escritora: http://twitter.com/youngporra

Paulo Coelho, escritor: http://twitter.com/paulocoelho

Maria Rita, cantora: http://twitter.com/MROFICIAL

Evandro Santo, o ‘Christian Pior’ do Pânico na TV!: http://twitter.com/santoEvandro

Pedro Neschling, ator: http://twitter.com/pedroneschling

Fernando Meligeni, tenista: http://twitter.com/meligeni

Marisa Orth, atriz: http://twitter.com/marisaorth

Marcos Mion, VJ da MTV: http://twitter.com/mionzera

Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas: http://twitter.com/ticostacruz

Maurício de Sousa: http://twitter.com/mauriciodesousa

Ritchie (sim, o de ‘menina veneno’!): http://twitter.com/ritchieguy

Leo Jaime, cantor: http://twitter.com/leojaime

Roger Moreira, vocalista do Ultraje a Rigor: http://twitter.com/roxmo

Tiago Leifert, jornalista e apresentador do Globo Esporte: http://twitter.com/tiagoleifert

Wanessa Camargo, cantora: http://twitter.com/wan2009

Priscila Fantin, atriz: http://twitter.com/priscilafantin

Reinaldo Gianechinni, ator: http://twitter.com/gianecchini

Pitty, cantora: http://twitter.com/pittyleone

Daniela Mercury, cantora: http://twitter.com/danielamercury

Luana Piovani, atriz: http://twitter.com/luanapiovani

Oscar Filho, repórter do CQC: http://twitter.com/OscarFilho

Marco Luque, apresentador do CQC: http://twitter.com/marcoluque

Rubens Barrichello, piloto de F-1: http://twitter.com/rubarrichello

Preta Gil, cantora: http://twitter.com/pretamaria

Angélica, apresentadora: http://twitter.com/angelicaksy

Rafinha Bastos, apresentador do CQC: http://www.twitter.com/rafinhabastos

Marcelo Tas, apresentador do CQC: http://www.twitter.com/marcelotas

Luciano Huck, apresentador: http://www.twitter.com/huckluciano

Nelsinho Piquet, piloto de F-1: http://twitter.com/NelsonPiquet_

Mano Menezes, técnico do Corinthians: http://twitter.com/Manomenezes

Danilo Gentili, humorista do CQC: http://twitter.com/danilogentili

Rafael Cortez, humorista do CQC: http://twitter.com/cortezrafa

Felipe Andreoli, humorista do CQC: http://twitter.com/andreolifelipe

Jair Oliveira, músico: http://twitter.com/jairoliveira

Tania Khalill, atriz: http://twitter.com/tania_khalill

Junior Lima, músico: http://twitter.com/Junior_Lima

Sandy Lima, cantora: http://twitter.com/leah_sandy

Dan Stulbach, ator: http://twitter.com/danstulbach

Atualizado – 16/07, 19h

A lista foi atualizada com Nelsinho Piquet, Luciano Huck e Mano Menezes.

A @amandajhc informou que o Twitte rjá está sim fazendo certificação de celebridades nacionais. A prova é o perfil de Marcelo Tas, que já está com o selo de ‘conta verificada’.

O que mais tem atraido as pessoas na ideia de fazer um Twitter é a sensação de proximidade com gente famosa. Agora que todo mundo só fala sobre a ferramenta, todo famoso que se preze tem que ter um perfil lá – por consequência, seus fãs também.

Aqui no Brasil muita gente ‘famosa’ já está dando seus pios no Twitter. A equipe do Link compilou um guia dos principais nomes e, já que o Twitter ainda não checa os perfis de celebridades brasileiras como tem feito com as gringas, para garantir que não se trata de um fake, nós indicamos pra você os perfis confiáveis e reais das celebridades tupiniquins.

Pesquisamos para listar só os perfis oficiais. Usamos fontes diversas. Ainda assim, se você desconfiar que algum dos perfis abaixo é fake, denuncie. Uma boa é seguir o @famososouquase, que apesar de ser pouco atualizado, se presta a informar quem são as celebridades no Twitter, os perfis falsos e verdadeiros.

A ideia é manter uma lista atualizada, como nosso post com a relação de políticos que usam o Twitter. Para isso, contamos com a sua contribuição nos comentários. Se você sabe de algum famoso que ficou de fora da lista, por favor, nos avise.