A Palm pode ser adquirida por uma companhia asiática com reservas de caixa e poder industrial suficientes para reverter a situação de crise da fabricante do smartphone, mas analistas alertam que, aos preços atuais, a transação pode ser cara demais para qualquer comprador.

A chinesa Huawei Technologies se tornou na terça-feira o mais recente nome a emergir como possível candidata à Palm, cujos celulares vêm constantemente perdendo terreno diante do iPhone e do BlackBerry. Dois meses atrás, a Palm consultou o banco que assessora a Huawei sobre uma possível oferta, ainda que as conversas não tenham avançado, de acordo com uma fonte.

A Palm se recusou a comentar, mas outra fonte afirmou esta semana que a empresa procurou a assessoria de bancos para estudar diversas opções, entre as quais, a venda da companhia.

A Huawei divulgou comunicado no qual se recusa a comentar o assunto, mas se disse “sempre aberta” a oportunidades que propiciem um melhor desenvolvimento de seus negócios.

Se a Palm se enquadra a essa descrição, a Huawei teria de enfrentar a concorrência de diversas outras companhias asiáticas. Diversas reportagens sugerem que os interessados da região incluem uma fabricante de computadores, uma empresa de celulares e uma operadora de telecomunicações.

Diversas companhias norte-americanas –da fabricante de computadores Dell à Research in Motion, fabricante do BlackBerry– também foram mencionadas como potenciais interessadas.

Mas as especulações começaram a favorecer empresas internacionais capazes de usar sua ampla capacidade industrial para estender a oferta de celulares com a marca Palm a custo mais baixo, bem como ajudar a bancar a publicidade e divulgação de novos produtos.

“Creio que o candidato ideal seja alguém de fora, que esteja de olho no mercado de celulares inteligentes dos Estados Unidos –alguém que deseje participar mas ainda não tenha se manifestado– como Huaweh ou Lenovo,” disse Matthew Thornton, analista da Avian Securities. “Esse tipo de empresa ofereceria a maior compatibilidade.”