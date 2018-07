Não é todo dia que no meio do cinza do Metrô de São Paulo o olho se surpreende com algo diferente. Onde deveria estar escrito “Assento especialmente reservado para: – Idosos, – Gestantes, etc.”, lê-se um microconto: “Acordou de um sonho nostálgico e a primeira coisa que lembrou foi que não podia mais andar”.

Os autores da “intervenção urbana” que circula há duas semanas na capital são twitteiros e agitadores culturais. Todos os dias, os sete membros do coletivo Sem Ruído escrevem um conto diminuto no perfil de mesmo nome: @semruido. Os escritores virtuais são liderados pelo estudante santista Ian Leite, de 19 anos, que teve a ideia e a iniciativa de “dar um uso decente”, segundo suas próprias palavras, para o Twitter.

“Microconto dá para o leitor a liberdade de ele mesmo dar um fim, um começo e montar história na cabeça. É mais da pessoa que lê do que do autor. Gosto dessa brincadeira”, disse Ian por telefone ao Link, o “jeito humano” que ele escolheu de dar entrevista diante da opção de falar por e-mail. Ian é um crítico da egotrip do Twitter, não gosta de falar qualquer bobagem sobre sua vida, mas vê ali um belo “filtro humano” para as notícias que interessam.

Mas por que “sem ruído”? “É um motivo totalmente pessoal, uma brincadeira que fazíamos em Santos”, diz Ian. “Mas cada um interpreta como quiser. Vale mesmo como o significado comunicacional de não ter obstáculos na expressão, de não ter censura”, afirma o estudante de publicidade e propaganda. O coletivo Sem Ruído existe há pouco mais de um mês e tem pretensões grandes: fazer curtas-metragens, um festival interativo de música, intervenções urbanas e microliteratura.

Tudo isso começando com algumas palavrinhas bem encaixadas todo dia no Twitter.

Veja três exemplos:

- Se viu encurralado, tinha apenas em suas mãos uma caneta. Saltou.

- “23″ ele respondeu, já pensando em somar dois no próximo ano.

- Não conseguiu mais correr, sabia que em três ou quatro estações estaria acabado.

_____________________

PS: Microconto é o gênero de literatura surgido com o fenômeno dos microblogs, mas não apenas. O Sesc SP já usou o termo para classificar os contos enviados por mensagens de celular durante a Mostra Sesc de Artes, no ano passado.

Veja alguns microcontos de escritores brasileiros escritos na ocasião:

–

Palavra ou mágica? Só uma opção. Escolheu. Errado: não era palavra. Mas escritor sempre opta pela palavra. Moacyr Scliar

–

A NOITE

Sentou-se (quando parecia flutuar) e levantou-se (quando parecia cair): sempre a mesma insônia. Maurício de Almeida

–

O FÓSSIL DE SILVIO SANTOS

Os dentes não estavam mais lá. Mas ele continuava sorrindo. Mário Bortolotto

–

O enfermeiro estava no elevador com o cadáver na maca. Acabou a luz. Ele acendeu um cigarro e ofereceu ao morto. Marcelo Rubens Paiva

–

James, quase que eu piso nisso que você fez. Ainda bem que não pisou. Minha mulher é muito ciumenta. Lourenço Mutarelli