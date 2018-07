SÃO PAULO – A livraria Barnes & Noble divulgou nessa quarta-feira, 25, que vai separar de seus negócios a unidade responsável pelo desenvolvimento e vendas do tablet Nook, que tem custado à empresa centenas de milhões de dólares nos últimos anos, depois de perder o ritmo da evolução com o surgimento de rivais como Apple, Google e Amazon.

FOTO: Reprodução

A notícia causou empolgação no mercado, fazendo com que as ações da empresa subissem cerca de 8% no início das negociações. Há cerca de um mês, a empresa disse que iria desenvolver um tablet junto com a Samsung, depois de cortar a produção do Nook em 2013.

Com o fim do Nook, a empresa disse nesta quarta-feira que reduziu em mais da metade seu prejuízo trimestral, já que gastou menos com a produção e com marketing do Nook.

A unidade que nascerá a partir da cisão, a Nook Media, consiste em conteúdo digital da empresa, e-readers e tablets, além de livrarias universitárias.

A Microsoft detém 17% do negócio, enquanto a Pearson tem 5%. A empresa disse que planeja concluir a separação até março de 2015.

/ REUTERS