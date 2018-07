O tablet da Barnes & Noble é lançado uma semana antes do início da venda do Kindle Fire, da Amazon

NOVA YORK - A Barnes & Noble lançou seu primeiro tablet para competir com a Amazon.com e a Apple nas vendas de fim de ano.

A Barnes & Noble irá cobrar US$ 249 pelo tablet Nook, que deverá chegar às prateleiras no final da semana que vem. Isso se compara ao preço de US$ 199 do Kindle Fire, da Amazon, que será vendido a partir de 15 de novembro.

O tablet Nook da Barnes & Noble será mais caro que o Kindle Fire, da Amazon. FOTO: Shannon Stapleton/REUTERS

O tablet Nook tem tela de 7 polegadas, vem com 16 gigabytes de armazenamento, aguenta nove horas de reprodução de vídeos e é integrado com as bibliotecas de filmes da Netflix, e do serviço de streaming Hulu Plus, disse o presidente-executivo da Barnes & Noble, William Lynch, nesta segunda-feira, 7.

Lynch disse também que os 8 gigabytes de memória oferecidos pelo Kindle Fire da Amazon são “insuficientes”.

O novo Nook também tem um processador de 1 GHz dual core e 1 gigabyte de memória RAM, adicionou.

A Barnes & Noble tem enfrentado anos de encolhimento nas vendas de livros, por isso está investindo dezenas de milhões de dólares para desenvolver o Nook, a fim de se reinventar conforme os leitores adotam os livros eletrônicos. A empresa afirma deter, no momento, cerca de um quarto do mercado de livros digitais.

