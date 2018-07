Pensou que o Google digitalizaria todos aqueles livros fora de catálogo ou em domínio público e não ganharia nada com isso? Que nada. A empresa anunciou hoje que começará, entre junho e julho, a vender edições digitais das obras por meio de seu mecanismo de busca de livros.

O serviço se chamará Google Editions e visará, principalmente, as grandes editoras. Mas, aparentemente, permitirá também que pequenas livrarias e editoras independentes possam ganhar uma porcentagem dos lucros das compras digitais, se colocarem a ferramenta em seus próprios sites.

Se ao lançar o Nexus One a empresa queria roubar um pedaço do mercado do iPhone, agora ela mira a iBook Store, atrelada ao iPad, e também Amazon e Barnes & Noble, que também investem na venda de e-books.

O anúncio do novo produto foi feito na noite de segunda-feira, pelo executivo Chris Palma, em um painel que discutia planos de publicação na nuvem. Segundo ele, o Google já vinha pensando nisso há pelo menos um ano e acha que agora é a hora certa de começar.

A companhia se diferenciará das concorrentes, disse ele, permitindo que os livros sejam acessados em praticamente qualquer dispositivo. Espera-se que a loja conte com acervo de 400 mil a 600 mil livros.